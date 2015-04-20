بالفيديو.. تعرف على أسباب السمنة المفرطة وكيفية علاجها في “ست الحسن”

استضاف برنامج “ست الحسن” الذي تقدمه الإعلامية شريهان أبو الحسن على قناة “ONTV”،

ورئيس القسم المصري بكلية الجراحيين الأمريكية في حلقة اليوم الإثنين، وتحدث “إبراهيم” عن أحدث جراحات المناظير لعلاج السمنة المفرطة وخطورة الدهون على الصحة.

وأوضح إبراهيم إن الفرق بين السمنة المفرطة والوزن الزائد، وقال إن السمنة المفرطة هي زيادة نسبة الدهون في الجسم، وتتكون الدهون نتيجة لتخزين الجسم لزيادة عن الطاقة، وإن قلت نسبة الدهون عن حاجة الجسم تعتبر مرض أيضَا.

وأكد أن أكثر من 30 كيلو زيادة في الوزن عن الوزن الطبيعي تعتبر سمنة من الدرجة الأولى، إلا أن فوق 45 كيلو وزن زائد هو ما يسمى بالسمنة المفرطة، وأوضح أن أسباب السمنة عديدة منها الاستعداد الوراثي، وقال إنه ليس بالرورة أن يكون الأشخاص أصحاب الوزن الزائد يأكلون أكثر من الأخرين، ولكن من الممكن أن يكون زائد أن احتياجه أو نوع من الطعام ذو السعرات الحرارية العالية، بالإضافة إلى اختلاف الأشخاص بحسب درجة نشاطهم.

وأضاف الدكتور أحمد إبراهيم إلى أن إتباع نظام غذائي فقط لا يأتي بالنتيجة المرجوة، لكن لابد من وجود تغييرات في نظام الحياة مثل تغيير نوعية الطعام وكميته وممارسة الرياضة.

وبالنسبة لانتشار السمنة بين السيدات والرجال فإن نسبة السيدات تمثل الضعف، وأن التدخل الجراحي هو اختيار ثاني بعد فشل الشخص في إتباع حمية غذائية لإنقاذ الوزن وفي حالة السمنة المفرطة، وحسب قدرته على المتابعة على النظام الغذائي من عدمه.

وقال لإبراهيم إن المشكلة الاكبر هي سمنة الأطفال فإنه وبحسب منظمة الصحة العالمية 25% من أطفال مصر مصابون بالسمنة، وأنه لا يفضل التدخل الجراحي في حالة الأطفال إلا في حالة وجود مرض يلزمنا بذلك أو عدم جدوى إتباع نظام للتخسيس.

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