افتتاح معبر "أشكيت قسطل" الحدودى بين مصر والسودان 30 إبريل الجارى

قال وزير الدولة بوزارة النقل السودانية سراج الدين على حامد إن اللجنة العليا للمعابر واللجنة الفنية للطريق والتى ترأسها المهندس صلاح الدين ونسى وزير رئاسة مجلس الوزراء بالسودان اليوم الاثنين بالقصر الجمهورى بالخرطوم، أطمأنت على كافة الترتيبات والتحضيرات الجارية لافتتاح طريق معبر "قسطل- أشكيت" الحدودى بين مصر والسودان بحضور النائب الأول للرئيس السودانى بكرى حسن صالح ورئيس وزراء مصر إبراهيم محلب يوم 30 أبريل الجارى.

وأكد الوزير السوداني، اكتمال كافة الترتيبات الفنية لافتتاح المعبر فى الولاية الشمالية فى الموعد المحدد له، لافتا إلى أن اللجنة العليا للمعابر ستقوم بزيارة إلى معبر "قسطل- أشكيت" يوم الخميس المقبل، للوقوف على أخر الأعمال الجارية لافتتاحه فى الثلاثين من إبريل الجارى

بدوره، أشار وزير رئاسة مجلس الوزراء السوداني، إلى أهمية المعبر، لافتا إلى أنه يأتى فى إطار التواصل السياسى والاقتصادى والاجتماعى والروابط الأزلية بين الشعبيين، ومبينا أن المعبر يعد معبرا استراتيجيا لربط السودان ومصر ودول الجوار.

وفى السياق، أكد سيف الدين عمر سليمان مدير هيئة الجمارك السودانية، أن المعبر يشكل خطوة دامغة لمسيرة العلاقات فى المجال الاقتصادى والتجاري، مبينا أن المعبر خلال الفترة التجريبية أثبت أن حركة التجارة بين البلدين بدأت فى النمو سواء صادرات السودان أو الواردات من مصر.

وقال سليمان "المعبر يعبر عن إرادة الشعبين ومدى التواصل الاجتماعى والاقتصادى التى تحققها حركة التجارة عبر المعبر كما انه يعد نقلة نوعية فى مسيرة العلاقات بين البلدين".