وكيل وزارة الصحة يقيم حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالإسكندرية

ترأس الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية اجتماعا لتقييم حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالإسكندرية فى يومها الأول، أقيم الاجتماع بمركز التدريب بسموحة وحضره مستشار الوزرارة لبرنامج التطعيمات وقيادات المديرية ومديرو عموم المناطق الطبية، كما حضره ممثلو منظمة الصحة العالمية ومنظمة البونيسيف.

وأثنى ممثلو منظة الصحة العالمية على الترتيبات والإعداد المسبق والجيد للحملة وعلى الإشراف الداعم لتحسين الأداء والتجلى الواضح لروح الفريق بين أعضاء الفرق الثابتة والمتحركة، وأوضحوا أن أعمال الحملة بالإسكندرية تعد من أفضل النماذج على مستوى الجمهورية.

كما أشاد الحاضرون بدور المجتمع المدنى الذى تطوع أفراده للمشاركة فى الحملة كما قام العديد من المواطنين بعمل اللافتات وطباعة المنشورات والملصقات الدعائية للحملة

وقد أوصى وكيل الوزارة بتحديد و تدعيم فرق خاصة لأطفال للحضانات خاصة الحضانات الملحقة بالمساجدو الكنائس و المصانع، وأوصى كذلك باستغلال منابر المساجد للاعلان عن الحملة

وفى نهاية الاجتماع قدم حجازى الشكر لفريق العمل بالقطاع الوقائى بالمديرية و المناطق من اطباء و تمريض ومراقبين، كما كرم المتميزين فى اليوم الأول للحملة .

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