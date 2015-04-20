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بالصور.. اجتماع مدير أمن البحيرة بضباط وأفراد مكافحة العنف ضد المرأة

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قام اليوم اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد الوزير مدير أمن البحيرة، بالاجتماع بضباط وأفراد قسم مكافحة العنف ضد المرأة بأمن البحيرة، وذلك لحثهم على بذل المزيد من الجهد لمواجهة ظاهرة التحرش خاصة فى الفترة المقبلة، نظرًا لقدوم فصل الصيف والإقبال على المتنزهات العامة حتى يشعر المواطن بالتواجد الأمنى وردع الخارجين عن القانون.

مدير أمن البحيرة وضباط وأفراد قسم مكافحة العنف ضد المرأة -اليوم السابع -4 -2015
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مدير أمن البحيرة وضباط وأفراد قسم مكافحة العنف ضد المرأة

مدير أمن البحيرة وعدد من رجال الشرطة -اليوم السابع -4 -2015
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مدير أمن البحيرة وعدد من رجال الشرطة

مدير أمن البحيرة وأفراد قسم مكافحة العنف ضد المرأة -اليوم السابع -4 -2015
>

مدير أمن البحيرة وأفراد قسم مكافحة العنف ضد المرأة


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