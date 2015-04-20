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نقابة المعلمين بدمياط تفعل مجلس التأديب لمعاقبة أعضائها المخالفين

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نقابة المعلمين بدمياط تفعل مجلس التأديب لمعاقبة أعضائها المخالفين نقابة المعلمين بدمياط تفعل مجلس التأديب لمعاقبة أعضائها المخالفين
قررت نقابة المعلمين الفرعية، تشكيل لجنة للتحقيق مع الأعضاء المخالفين أحكام قانون النقابة، أو يرتكبون أمورًا مخالفة بواجبات المهنة، أو المساس بكرامتها.

وتضم اللجنة كلاً من محمد مصطفى أبو الحمايل، أمين الصندوق للنقابة الفرعية، وخليل التفاهنى، أمين صندوق نادى المعلمين، ومحمد سعد أبو النصر، رئيس لجنة شئون العاملين.

وأكد أبو الحمايل عضو اللجنة، أن الهدف هو الوقوف بجانب المعلم وحمايته عند اللزوم، وإنصاف المظلوم، ومعاقبة المخالف بعد ثبوت المخالفة عليه، حماية للمهنة وتأكيدا على مكانتها وقدسيتها.

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