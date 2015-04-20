غدًا.. استئناف محاكمة بديع و190 آخرين فى "اقتحام قسم العرب"

تستأنف غدًا الثلاثاء، محكمة جنايات بورسعيد، مرافعة الدفاع فى قضية "التحريض على اقتحام قسم شرطة العرب ببورسعيد"، المتهم فيها المرشد العام للإخوان، و190 متهمًا من قيادات وأعضاء الجماعة، بينهم محمد البلتاجى، وصفوت حجازى.

تُعقد الجلسة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد، وعضوية المستشارين سعيد عيسى وبهاء الدين فؤاد، بحضور طارق كرم ومحمد الجميلى وكيلى النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عطية.

وشهدت جلسة اليوم عرض 3 أسطوانات مدمجة، بتصريحات متعلقة بالمتهمين الثلاثة محمد بديع ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى، وأقوال المتهمين حول هذه الفيديوهات، والاستماع لمرافعة دفاعهم فى القضية.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن محمد بديع، ومحمد البلتاجى، وصفوت حجازى، حرضوا أعضاء الجماعة على اقتحام قسم شرطة "العرب" ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة منه وتهريب المحتجزين الأمر الذى أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم.