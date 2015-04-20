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نيابة كفر سعد تحقق مع فنى وسائق تحرشا بطالبات مدرسة تجريبية بدمياط

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نيابة كفر سعد تحقق مع فنى وسائق تحرشا بطالبات مدرسة تجريبية بدمياط نيابة كفر سعد تحقق مع فنى وسائق تحرشا بطالبات مدرسة تجريبية بدمياط
تباشر نيابة مركز كفر سعد بدمياط، التحقيق مع فنى وسائل بمدرسة مدكور أبو العز التجريبية بمدينة ميت أبو غالب، وسائق من خارج المدرسة، لقيامهما بالتحرش بطالبات المدرسة، وذلك فى البلاغ المقيد برقم 4480 جنح كفر سعد.

كانت قوة أمنية من قسم شرطة كفر سعد بدمياط، ألقت القبض على سائق يدعى م.م، أثناء ممارسته علاقة جنسية شاذة مع فنى وسائل يدعى م.ع، فى مدرسة اللغات بقرية ميت أبو غالب، وتبين أن المتهمين قاما بممارسة التحرش الجنسى مع طالبات المدرسة، ما أثار حالة من الغضب لدى أولياء الأمور.

كما أصدرت فريدة مجاهد وكيلة وزارة التربية والتعليم قرارًا باستبعاد فنى الوسائل من العمل فى المدرسة والتحقيق مع إدارة المدرسة حول الواقعة.

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مصر 365