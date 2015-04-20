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مصرع وإصابة 15 فى انقلاب سيارة بمخر السيول بقنا

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مصرع وإصابة 15 فى انقلاب سيارة بمخر السيول بقنا مصرع وإصابة 15 فى انقلاب سيارة بمخر السيول بقنا
لقى 4 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 11 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بمخر السيول أمام قرية المعنا بمدينة قنا.

كان اللواء عادل عبد العظيم، مدير أمن قنا، قد تلقى إشارة بانقلاب سيارة بمخر سيل، وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث، وتبين أنه أثناء سير السيارة رقم 5746 "ص.ا.ب" أجرة، والتى تقل عددًا من المدرسين بعد حضورهم دورات تدريبية بالجامعة وفى طريقهم لموقف نجع حمادى اختلت عجلة القيادة مما أدى إلى انقلابها بمخر سيل المعنا ونتج عن الحادث مصرع كل من: "تاضروس جبرائيل"، 25 سنة، و"سماح محمد محفوظ"، 35 سنة، مقيمان بمركز دشنا، وجثتين مجهولى الهوية، وإصابة 11 آخرين، وتم نقل المتوفين والمصابين لمستشفى قنا العام.

وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتتولى التحقيقات.

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مصر 365