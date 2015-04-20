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إحالة أوراق صياد وفنى وأويمجى فى قضيتى قتل بدمياط إلى المفتى

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إحالة أوراق صياد وفنى وأويمجى فى قضيتى قتل بدمياط إلى المفتى إحالة أوراق صياد وفنى وأويمجى فى قضيتى قتل بدمياط إلى المفتى
أحالت محكمة جنايات دمياط برئاسة المستشار صلاح الجين شرابية أوراق ثلاثة متهمين فى قضيتى قتل إلى فضيلة مفتى الديار المصرية وحددت جلسة 21 يونيو المقبل للنطق بالحكم.

وقتل كل من (محمد. ف. ص. م) 27 سنة فنى ديكور، و(أحمد. ر. خ) صياد 22 سنة، فخر الدين فهيم البارودى يوم 24 نوفمبر 2013 بدائرة مركز فارسكور لسرقة سيارته.

كما أحالت المحكمة أوراق المتهم الثالث (محمود. ف. م. ع) 21 سنة أويمجى، من ترعة أم الرزق بمركز شربين لاشتراكه مع كل من (محمود. ر. د) 25، سنة نجار، و(أحمد. ا. ا) 22 سنة ميكانيكى، فى قتل سامح عبد الرحمن إبراهيم لسرقة دراجته البخارية حيث أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية يوم 28 نوفمبر 2013 وتم تحديد جلسة 21 يونيو المقبل للنطق بالحكم.

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