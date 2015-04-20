مصدر: حريق "السكة الحديد" ببولاق الدكرور التهم مخزنا وليس قطارا

أكد مصدر مسئول بالحماية المدنية بالجيزة لـ"اليوم السابع" أن النيران التهمت أحد المخازن التابعة للسكة الحديد بمنطقة بولاق الدكرور، وليس أحد القطارات، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث.

وأضاف المصدر أن رجال الحماية المدنية تمكنوا من السيطرة على النيران فى وقت قياسى، وجار إنهاء عمليات التبريد، ولم يتم التعرف حتى الآن على سبب اندلاع النيران، وهذه مهمة رجال المعمل الجنائى والنيابة العامة بعد فتح التحقيقات.

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