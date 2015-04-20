أخبار عاجلة

الأهلي يفوز على بتروجت بهدفين.. ويبتعد بصدارة الدوري -
رسميا.. الأسيوطي يتأهل إلى الدوري الممتاز -
فيديو| مرتضى لمسؤولي الزمالك السابقين: «قعدتوا 10 سنين من غير بطولة.. اتكسفوا على دمكم» -
مرتضى منصور: رئيس الوزراء يدعم الزمالك -
عيش الليلة - النجمة لوسي تغني أغنية "شخاليل" مع أشرف عبد الباقي -
عيش الليلة - "لعبة قرأة الشفايف" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر مع أشرف عبد الباقي -
عيش الليلة - الفنان أحمد زاهر: "غيرت من كلية تجارة لمعهد سينما من ورا أهلي وجدتي كانت رافضة التمثيل" -
المزيج العجيب تخسر معه 10 كيلو في 30 يوم اشربه قبل النوم و صباحا على الريق دون رجيم -
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الرئاسة تدين حادث داعش الإرهابى بحق الإثيوبيين.. وتطالب بدعم جيش ليبيا

Google+ Print
الرئاسة تدين حادث داعش الإرهابى بحق الإثيوبيين.. وتطالب بدعم جيش ليبيا الرئاسة تدين حادث داعش الإرهابى بحق الإثيوبيين.. وتطالب بدعم جيش ليبيا
أدانت رئاسة الجمهورية بشدة ما أعلنته وسائل إعلام من حادث إرهابى راح ضحيته مواطنون إثيوبيون أبرياء على يد تنظيم "داعش" الإرهابى، مؤكده مساندتها ووقوفها إلى جانب إثيوبيا الشقيقة فى هذا الظرف الدقيق حال التحقق من وقوعه.

وأضافت الرئاسة فى بيان :" تشدد مُجدداً على ضرورة تكاتف المجتمع الدولى من أجل محاربة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، فضلاً عن مواجهة الفكر المتطرف الذى يقف وراءه، ولاسيما هذه المجموعات الإرهابية التى ترفع شعارات الدين الإسلامى الحنيف بالمخالفة لكافة تعاليمه السمحة التى تحض على حفظ النفس الإنسانية والتسامح والرحمة".

وأعربت رئاسة الجمهورية عن خالص تعازيها ومواساتها للقيادة الاثيوبية وللشعب الإثيوبى الشقيق ولأسر الضحايا الأبرياء الذين فقدوا أرواحهم جراء هذا المصاب الأليم حال ثبوته، وتتمنى لهم الصبر والسلوان وتؤكد لهم أن مصر التى عايشت حادثاً مماثلاً تشاطرهم أحزانهم وتدرك تماماً مدى الألم الذى يشعر به الشعب الاثيوبى.

ونوهت رئاسة الجمهورية إلى ضرورة اضطلاع المجتمع الدولى بمسئولياته لدعم الجيش الوطنى والحكومة الليبية والبرلمان من خلال تحركات سريعة وفعالة لتسوية الأزمة في ليبيا وعودة الدولة الليبية وإرساء دعائم الأمن والاستقرار، ووقف إمدادات المال والسلاح للجماعات الإرهابية والمتطرفة المتواجدة فى ليبيا؛ أخذاً فى الاِعتبار أن تسوية الأوضاع فى ليبيا ستكون لها انعكاساتها الإيجابية على استقرار الأوضاع الإقليمية فى الشرق الأوسط وإفريقيا ومنطقة المتوسط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مصرع 10 أشخاص على الأقل فى انفجار عبوة ناسفة بالصومال

مصرع 10 أشخاص على الأقل فى انفجار عبوة ناسفة بالصومال

ستاد مصر: لقاء مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الاهلى عقب مباراته مع بتروجيت

ستاد مصر: لقاء مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الاهلى عقب مباراته مع بتروجيت

ستاد مصر: تصريحات حسن شحاتة المدير الفنى لفريق بتروجيت عقب مباراته مع الأهلى

ستاد مصر: تصريحات حسن شحاتة المدير الفنى لفريق بتروجيت عقب مباراته مع الأهلى

علاء عبد المنعم: قانون الهيئات القضائية يُسيء لسمعة مصر في الخارج

علاء عبد المنعم: قانون الهيئات القضائية يُسيء لسمعة مصر في الخارج