جامعة الملك سعود تهدى مطبوعاتها لمكتبة الإسكندرية

أهدت جامعة الملك سعود كافة مطبوعاتها إلى مكتبة الإسكندرية، حيث قدم الإهداء الدكتور عبد الله بن محمد، وكيل عمادة شئون المكتبات، كما قامت مكتبة الإسكندرية بإهداء كافة مطبوعاتها للجامعة، وذلك فى إطار بناء الشراكة بين الطرفين.

ويضم الإهداء مجموعة كبيرة من الكتب التى تتناول موضوعات ومجالات متنوعة، كالعلوم والرياضيات واللغة والاقتصاد والطب. كما يتضمن الإهداء مجموعة قيمة من الكتب العلمية المترجمة للعربية، بالإضافة إلى مجموعة كتب باللغة الإنجليزية.

ومن الكتب المهمة التى يحتويها الإهداء، كتاب "التقنية الحيوية الصناعية، نمو مستدام ونجاح اقتصادى"، وهو تحرير فيم سوتارت وإيريك فاندام، وترجمة الدكتور السيد أحمد السيد أحمد.

ويضم الإهداء مجموعة من الكتب حول تكنولوجيا النانو. ومنها "النانو: المواد والتقنيات والتصميم: مقدمة للمهندسين والمعماريين". و منها كتاب "تقنية النانو وهندسة الأنسجة حاملة الخلايا والأنسجة"، وهو تحرير كاتو تى. لاورنسين ولاكشمى إس.نير، وترجمة الدكتور المهندس محمد فائز نادر الرز.

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