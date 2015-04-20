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ننشر صوراً جديدة لحطام سيارة ضحايا حادث الوادى الجديد

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ننشر صوراً جديدة لحطام سيارة ضحايا حادث الوادى الجديد وقد قامت إدارة مرور الوادى الجديد برفع حطام سيارة ضحايا ومصابى حادث طريق الداخلة الخارجة والذى اسفر عن مصرع 12 شخص وإصابة 7 آخرين، نتيجة السرعة الزائدة بالقرب من نقطة الكيلو 80 على طريق الداخلة الخارجة أثناء توجههم إلى محافظة أسيوط واصطدمت سيارتهم بشاحنة محملة بالرخام مما تسبب فى مقتل اغلب ركاب الميكروباص نتيجة التصادم الشديد .
>اليوم السابع -4 -2015

وقامت الأجهزة التنفيذية برفع حطام السيارتين وإخلاء الطريق بعد نقل جثث الضحايا الى مستشفى الداخلة المركزى ومستشفى الخارجة العام وتسليمهم لذويهم ونقل باقى المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى ومستشفى الخارجة العام وتحرر محضر بالحادث وتمت احالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015
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