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حملة ميدانية موسعة لتجميل شوارع حى غرب الإسكندرية

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قام اللواء أحمد متولى، رئيس حى غرب بالإسكندرية، بشن حملة ميدانية موسعة بمشاركة أعضاء وشباب من المجتمع المدنى، ورئيس ونواب لجنة تنمية غرب الإسكندرية، وشباب الجمعية المصرية لتطوير وتنمية المجتمع المدنى، فى وجود كافة الأجهزة التنفيذية بحى غرب، ومديرى وموظفى إدارات المتابعة الميدانية والرصد البيئى وموظف الضبطية القضائية وأشغال الطريق وقسم ثالث طرق والحدائق والإنقاذ والصرف الصحى.
>الحملة الميدانية لتجميل شوارع حى غرب -اليوم السابع -4 -2015
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الحملة الميدانية لتجميل شوارع حى غرب

وقام اللواء أحمد متولى بمشاركة الشباب بأعمال دهانات الأرصفة وأرصفة الجزيرة الوسطى على طول شارع المكس بداية من استاد حرس الحدود وحتى الورديان.

وعلى صعيد آخر، قام رئيس الحى بعمل جولة ميدانية بوجود مديرى وموظفى المتابعة الميدانية ومسئول الضبطية القضائية بالحى والرصد البيئى، حيث تم تجريف ورفع أتربة على امتداد شارع المكس من حرس الحدود، وكذلك قامت إدارة الصرف الصحى بأعمال تطهير وتنظيف شنايش المطر ومطابق الصرف الصحى ومراجعة الأغطية الخاصة بهم، بالإضافة إلى قيام ادارة النظافة وإدارة الحدائق بغسيل وتنظيف وزراعة النصب التذكارى لحى غرب.

الشباب يشاركون فى الحملة -اليوم السابع -4 -2015
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الشباب يشاركون فى الحملة

قيادات حى غرب والشباب المشارك -اليوم السابع -4 -2015
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قيادات حى غرب والشباب المشارك

دهان الأرصفة وتجميل الميادين -اليوم السابع -4 -2015
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دهان الأرصفة وتجميل الميادين


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