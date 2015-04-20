ندوة لدعم مشروعات الثروة الحيوانية بالتعاون مع البنوك بشرم الشيخ

نظم برنامج الخدمات البيطرية التابع لوزارة الزراعة ندوة اليوم بشرم الشيخ بالتعاون مع البنوك العاملة بالمحافظة لدعم الأطباء البيطريين بالمحافظة لإقامة مشروعات لتنمية الثروة الحيوانية بقروض ميسرة بنسبة فائدة تترواح مابين 6 و8% حسب نظام القرض، سواء للأفراد أو الشركات.

وقال الدكتور محمود عفيفى مدير المشروع، إن الهدف من المشروع تحسين الخدمة البيطرية وزيادة الإنتاج الحيوانى وإتاحة فرص عمل للأطباء البيطريين فى مجال العمل الحر عن طريق إقامة مشروعات خاصة فى مجال تنمية وحماية الثروة الحيوانية.

وأضاف، أنه يستفيد من المشروع أى طبيب عضو بنقابة الأطباء البيطريين، شرط أن يجتاز الدورة التدريبية التى ينظمها البرنامج عن كيفية إدارة العمل البيطرى الحر.

وقال عفيفى، إن مصدر التمويل يكون على هيئة قروض ميسرة للأطباء البيطريين الراغبين فى ممارسة العمل الحر فى المشروعات التى تتعلق بالطب البيطرى والإنتاج الحيوانى، مشيرا إلى أن الحد الأقصى للقرض 500 ألف جنية للافراد، و750 ألف للشركات، مضيفًا

>أن هناك قروضا قصيرة الأجل لمدة سنة بفائدة سنوية. 6.5%، وقروض متوسطة الأجل لمدة 3سنوات بفائدة سنوية 7.5%، وقروض طويلة الأجل لمدة خمس سنوات بفائدة. سنوية 8.5%.

من جانبه قال الدكتور رمضان السيد مدير عام الطب البيطرى بجنوب سيناء، أن أنشطة المشروع تشمل تسمين الماشية والأغنام، وإنشاء مزارع أسماك وتربية الدواجن والجمال وإنتاج الألبان وتصنيع وتجارة الأعلاف، مشيرا إلى أن جنوب سيناء خالية تماما من انفلونزا الطيور، ويتم القضاء على البؤر المصابة أولا بأول، وأن المديرية تقوم بتنفيذ كافة حملات التطعيم ضد الأمراض للحيوانات والأغنام، خاصة الحمى القلاعية والوادى المتصدع، بالإضافة إلى متابعة المزارع بشكل دورى للخفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة.

شارك فى الندوة محمود السوليه رئيس مدينة شرم الشيخ وممثلى البنوك بجنوب سيناء وعدد من الأطباء البيطريين.