بالصور.. حفل ختام الأنشطة بمدرسة اللغات الإسلامية بالسويس

شهد اللواء العربى السروى، محافظ السويس، ظهر اليوم، حفل ختام الأنشطة المدرسية بمدرسة اللغات الإسلامية ببورتوفيق بحى السويس للعام الدراسى 2014-2015 بحضور عبد الحافظ وحيد مدير عام التربية والتعليم.

وخلال الحفل تم افتتاح معرض الأعمال اليدوية ومنتجات الصناعات الغذائية للطلاب والمدرسين بالمدرسة، وبدأ الحفل بالسلام الوطنى، واستمع المحافظ لعدد من الأغنيات الوطنية وفقرات فنية وإلقاء الشعر من تلاميذ المدرسة.

حضر اللقاء اللواء عبد العظيم محمد، رئيس حي السويس، وحميدة إسماعيل، مديرة المدرسة، ومديرو الإدارات التعليمية بالمديرية، ومدرسو المدرسة، وأولياء أمور التلاميذ.



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جانب من الاحتفال



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طلاب المدرسة



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جانب من العروض



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الاحتفال بالمدرسة



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جانب من العروض



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لوحات فنية



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منتجات الطلاب