أخبار عاجلة

الأهلي يفوز على بتروجت بهدفين.. ويبتعد بصدارة الدوري -
رسميا.. الأسيوطي يتأهل إلى الدوري الممتاز -
فيديو| مرتضى لمسؤولي الزمالك السابقين: «قعدتوا 10 سنين من غير بطولة.. اتكسفوا على دمكم» -
مرتضى منصور: رئيس الوزراء يدعم الزمالك -
عيش الليلة - النجمة لوسي تغني أغنية "شخاليل" مع أشرف عبد الباقي -
عيش الليلة - "لعبة قرأة الشفايف" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر مع أشرف عبد الباقي -
عيش الليلة - الفنان أحمد زاهر: "غيرت من كلية تجارة لمعهد سينما من ورا أهلي وجدتي كانت رافضة التمثيل" -
المزيج العجيب تخسر معه 10 كيلو في 30 يوم اشربه قبل النوم و صباحا على الريق دون رجيم -
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. حفل ختام الأنشطة بمدرسة اللغات الإسلامية بالسويس

Google+ Print
شهد اللواء العربى السروى، محافظ السويس، ظهر اليوم، حفل ختام الأنشطة المدرسية بمدرسة اللغات الإسلامية ببورتوفيق بحى السويس للعام الدراسى 2014-2015 بحضور عبد الحافظ وحيد مدير عام التربية والتعليم.

وخلال الحفل تم افتتاح معرض الأعمال اليدوية ومنتجات الصناعات الغذائية للطلاب والمدرسين بالمدرسة، وبدأ الحفل بالسلام الوطنى، واستمع المحافظ لعدد من الأغنيات الوطنية وفقرات فنية وإلقاء الشعر من تلاميذ المدرسة.

حضر اللقاء اللواء عبد العظيم محمد، رئيس حي السويس، وحميدة إسماعيل، مديرة المدرسة، ومديرو الإدارات التعليمية بالمديرية، ومدرسو المدرسة، وأولياء أمور التلاميذ.

جانب من الاحتفال -اليوم السابع -4 -2015
>

جانب من الاحتفال

طلاب المدرسة -اليوم السابع -4 -2015
>

طلاب المدرسة

جانب من العروض -اليوم السابع -4 -2015
>

جانب من العروض

الاحتفال بالمدرسة -اليوم السابع -4 -2015
>

الاحتفال بالمدرسة

جانب من العروض -اليوم السابع -4 -2015
>

جانب من العروض

لوحات فنية -اليوم السابع -4 -2015
>

لوحات فنية

منتجات الطلاب -اليوم السابع -4 -2015
>

منتجات الطلاب


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365