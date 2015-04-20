الحكم في دعوى ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك 11 مايو بتهمة السب والقذف

كان ” جمال مهران ” و ” أحمد عبدالرازق ” محاميا ممدوح عباس أقاما دعوى قضائية عاجلة في المحاكم المدنية يتهما فيها رئيس مجلس إدارة النادي الحالى، بسبه وقذفه في أكثر من مناسبة، داخل وخارج نادي الزمالك دون أي مناسبة ودون بادرة منه لذلك.

وتضمنت أوراق القضية قيام رئيس الزمالك بربط اسم ممدوح عباس في بعض الأحداث والجرائم التي تخص نادي الزمالك خلال الأربع سنوات التي كان فيها جالسًا على مقعد رئيس النادي، وبالتحديد حتى صدور قرار طاهر أبو زيد وزير الدولة لشئون الرياضة في الحكومة المصرية السابقة، بإقالة مجلس إدارته بالكامل، وتعيين مجلس إدارة مؤقت برئاسة الدكتور كمال درويش.

وجاء في الدعوى أن رئيس نادي الزمالك الحالى اتهم عباس بإهدار المال العام، بإغراق نادي الزمالك في كم هائل من الديون، بتعاقده مع بعض الصفقات التي تخص الفريق الأول، أمثال الغانى جونيور أجوجو قلب هجوم منتخب غانا الوطنى الأسبق، والأردنى خالد سعد الظهير الأيسر لمنتخب الأردن الوطنى، والفرنسى هنرى ميشيل، المدير الفنى لمنتخب المغرب الأسبق، والذي كان مديرًا فنيًا للزمالك في عام 2009، بجانب التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين المصريين من أنديتهم، ومنهم نور السيد، وإسلام عوض، ومؤمن زكريا، بجانب أحمد الشناوى عندما كان معارًا من النادي المصرى البورسعيدى في الموسم قبل الماضى.