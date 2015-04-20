أخبار عاجلة

الأهلي يفوز على بتروجت بهدفين.. ويبتعد بصدارة الدوري -
رسميا.. الأسيوطي يتأهل إلى الدوري الممتاز -
فيديو| مرتضى لمسؤولي الزمالك السابقين: «قعدتوا 10 سنين من غير بطولة.. اتكسفوا على دمكم» -
مرتضى منصور: رئيس الوزراء يدعم الزمالك -
عيش الليلة - النجمة لوسي تغني أغنية "شخاليل" مع أشرف عبد الباقي -
عيش الليلة - "لعبة قرأة الشفايف" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر مع أشرف عبد الباقي -
عيش الليلة - الفنان أحمد زاهر: "غيرت من كلية تجارة لمعهد سينما من ورا أهلي وجدتي كانت رافضة التمثيل" -
المزيج العجيب تخسر معه 10 كيلو في 30 يوم اشربه قبل النوم و صباحا على الريق دون رجيم -
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الحكم في دعوى ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك 11 مايو بتهمة السب والقذف

Google+ Print
الحكم في دعوى ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك 11 مايو بتهمة السب والقذف الحكم في دعوى ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك 11 مايو بتهمة السب والقذف

الزمالك

حجزت محكمة جنح الدقى الحكم فى الدعوى المقامة ضد رئيس نادي الزمالك لاتهامه بسب وقذف ممدوح عباس، لجلسة 11 مايو للنطق بالحكم

كان ” جمال مهران ” و ” أحمد عبدالرازق ” محاميا ممدوح عباس أقاما دعوى قضائية عاجلة في المحاكم المدنية يتهما فيها رئيس مجلس إدارة النادي الحالى، بسبه وقذفه في أكثر من مناسبة، داخل وخارج نادي الزمالك دون أي مناسبة ودون بادرة منه لذلك.

وتضمنت أوراق القضية قيام رئيس الزمالك  بربط اسم ممدوح عباس في بعض الأحداث والجرائم التي تخص نادي الزمالك خلال الأربع سنوات التي كان فيها جالسًا على مقعد رئيس النادي، وبالتحديد حتى صدور قرار طاهر أبو زيد وزير الدولة لشئون الرياضة في المصرية السابقة، بإقالة مجلس إدارته بالكامل، وتعيين مجلس إدارة مؤقت برئاسة الدكتور كمال درويش.

وجاء في الدعوى أن رئيس نادي الزمالك الحالى اتهم عباس بإهدار المال العام، بإغراق نادي الزمالك في كم هائل من الديون، بتعاقده مع بعض الصفقات التي تخص الفريق الأول، أمثال الغانى جونيور أجوجو قلب هجوم منتخب غانا الوطنى الأسبق، والأردنى خالد سعد الظهير الأيسر لمنتخب الأردن الوطنى، والفرنسى هنرى ميشيل، المدير الفنى لمنتخب المغرب الأسبق، والذي كان مديرًا فنيًا للزمالك في عام 2009، بجانب التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين المصريين من أنديتهم، ومنهم نور السيد، وإسلام عوض، ومؤمن زكريا، بجانب أحمد الشناوى عندما كان معارًا من النادي  المصرى البورسعيدى في الموسم قبل الماضى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى

هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟

هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟

الحكومة: علاوة استثنائية للعاملين بالدولة بداية العام المقبل

الحكومة: علاوة استثنائية للعاملين بالدولة بداية العام المقبل

بعد موافقة الحكومة.. هل يلبي «التأمين الصحي الشامل» احتياجات المرضى؟

بعد موافقة الحكومة.. هل يلبي «التأمين الصحي الشامل» احتياجات المرضى؟