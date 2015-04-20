6.2 مليار جنيه خسائر البورصة بنهاية تعاملات الإثنين

خسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 6.13 مليار جنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين، حيث أنهت مؤشرات البورصة جميعا تعاملاتها على تراجع، وسط عمليات بيع من قبل المستثمرين العرب والأجانب وشراء من قبل المصريين.