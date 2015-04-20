6.2 مليار جنيه خسائر البورصة بنهاية تعاملات الإثنين

خسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 6.13 مليار جنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين، حيث أنهت مؤشرات البورصة جميعا تعاملاتها على تراجع، وسط عمليات بيع من قبل المستثمرين العرب والأجانب وشراء من قبل المصريين.
وتراجع مؤشر البورصة الرئيسى “إيجى إكس 30″ بنسبة 1.9%، وهبط مؤشر “إيجى إكس 20″ بنسبة 1.8%، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70″ بنسبة 1.3%، ونزل مؤشر “إيجى إكس 100″ الأوسع نطاقا بنسبة 1.3%.
وكانت البورصة المصرية خسرت بالأمس 2.9 مليار جنيه في بداية تعاملات الأسبوع وهبط مؤشر البورصة الرئيسي “إيجي إكس 30″ بنسبة 1.37 في المائة.