الصحة العراقية تتسلم جثة عزة الدورى بعد فحص الــ"دى إن إيه"

تسلمت وزارة الصحة العراقية فى بغداد عصر اليوم الاثنين جثة نائب رئيس نظام صدام حسين السابق عزة إبراهيم الدوري" تمهيدا لاعلان مقتله رسميا بعد مطابقة البصمة الورائية (D N A) ، والذى كان محافظ صلاح الدين رائد الجبورى أعلن مقتله يوم الجمعة الماضى بمنطقة حمرين بصلاح الدين شمالى العراق.

وتوقع وزير حقوق الإنسان العراقى محمد مهدى البياتى أن يتم إعلان النتائج النهائية لفحص الشفرة الوراثية (D N A) لجثة الدورى خلال يومين، مرجحا أن تكون الجثة لعزة إبراهيم الدورى، وكان محافظ صلاح الدين رائد الجبورى أشار إلى ان الدورى قتل خلال عملية استباقية من القوات العراقية مدعومة بقوات"الحشد الشعبى" المحلية استهدفت ثلاث سيارات بجبال حمرين قرب حقل "علاس" النفطى .

وكانت كتائب حزب الله فى العراق ذكرت أنها ستسلم الجثة إلى الحكومة العراقية اليوم ، وأنها تأكدت من أن الجثة لعزة الدورى بحسب الفحوصات الأولية ومعاينات وشهادات محلية، وعزة إبراهيم الدورى كان يتولى منصب الامين العام لحزب "البعث" العراقى بعد إعدام الرئيس العراقى الأسبق صدام حسين عام 2006 .. ورصدت الولايات المتحدة بعد دخولها العراق فى 2003 عشرة ملايين دولار كجائزة لمن يلقى القبض او يدلى بمعلومات تؤدى إلى اعتقاله.

تجدر الإشارة إلى أن عزة إبراهيم الدورى من مواليد أول يوليو 1942، كان الرجل الثانى إبان حكم البعث بالعراق بقيادة صدام حسين حيث شغل منصب نائب رئيس مجلس قيادة الثورة، وقبلها عدة مناصب من بينها منصب وزير الداخلية ووزير الزراعة.. بعد الغزو الأمريكى للعراق اختفى الدورى وأعلن أنه تسلم منصب الأمين العام لحزب البعث خلفًا لصدام حسين بعد إعدامه.

ونسبت إلى الدورى تسجيلات صوتية فى فترات مختلفة منذ 2003، وتسجيل مصور فى 7 أبريل 2012م بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لتأسيس حزب البعث العربى الاشتراكى بالعراق.. وينتمى الدورى إلى فخذ "البو حربة" وهى جزء من عشيرة "المواشط" فى مدينة الدور بصلاح الدين، وسميت العشيرة بالمواشط نسبة إلى الشيخ محمد المشط، ونشأ الدورى فى قضاء الدور وتلقى تربية دينية ذات نزعة صوفية ولاسيما الحركة "النقشبندية".

يذكر أن عزة الدورى فشل فى التحصيل بثانوية الاعظمية لتكرار رسوبه، ونزل للعمل فى الشارع ليصبح بائع ثلج، وانخرط فى صفوف حزب البعث، وسرعان ما اشتهر وبرز فى الحزب حتى أصبح عضوًا فى القيادة القطرية للحزب.. وتزوج عزة الدورى من خمس نساء، وله من الأبناء 11 ابنًا و13 بنتا ويكنى "أبو أحمد" و"أبو حمرة".

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