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بالفيديو.. الجيش السورى يعلن قطعه طرق إمداد التنظيمات الإرهابية المسلحة

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بالفيديو.. الجيش السورى يعلن قطعه طرق إمداد التنظيمات الإرهابية المسلحة بالفيديو.. الجيش السورى يعلن قطعه طرق إمداد التنظيمات الإرهابية المسلحة
قالت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، إن وحدات من الجيش والقوات المسلحة تمكنت، اليوم الإثنين، من إحكام سيطرتها على بلدات مسيكة الشرقية والغربية والخوابى واشنان والدلافة وتطويق بلدتى مليحة العطش وبصر الحرير فى ريف درعا إثر عملية عسكرية نوعية أسفرت عن القضاء على إعداد كبيرة من الإرهابيين التكفيريين الذين تحصنوا فى المنطقة.

وأضاف الجيش السورى فى بيان نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا": تأتى أهمية هذا الإنجاز الجديد لقواتنا المسلحة الباسلة كونه يعيد فتح الطريق الحيوى بين درعا والسويداء وتأمينه ويقطع طرق إمداد التنظيمات الإرهابية المسلحة من خلال إغلاق بوابة اللجاة التى كانت تستخدمها لتهريب المرتزقة والاسلحة والذخيرة من الأردن باتجاه البادية والغوطة الشرقية بريف دمشق فضلا عن أن هذا النجاح يشكل ضربة قاصمة للتنظيمات التكفيرية ومنطلقا للقضاء على البؤر الإرهابية الموجودة فى المنطقة.

وجددت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية "عهدها لأبناء شعب سوريا على مواصلة تنفيذ مهامها وواجباتها الوطنية فى ملاحقة التنظيمات الإرهابية التكفيرية أينما وجدت على أرض الوطن".

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مصر 365

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