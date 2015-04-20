وصول الشاب المصري المصاب بشلل تام من السعودية لعلاجه بمستشفيات القوات المسلحة

وصل مطار القاهرة الدولي المواطن “محمد ممدوح السيد” الذي أصيب بشلل تام في الرياض نتيجة حادث سيارة وقرر الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي علاجه بأحدي مستشفيات القوات المسلحة استجابة لنداء والدته .

صرحت مصادر طبية بالمطار بأن المريض وصل علي متن الطائرة المصرية القادمة من الرياض وتم تخصيص طاقم طبي على أعلي مستوى وفريق من رجال العلاقات العامة وسيارة إسعاف مجهزة إلى موقع الطائرة.

وتوالى فريق من العلاقات العامة إنهاء إجراءات وصول والدته وخروجها من المطار إلى سيارات الإسعاف التي تحمل أبنها المريض ونقله إلي المستشفي العسكري لبدء مرحلة علاجه وفقا لتعليمات الفريق أول صدقي صبحي.