اعتصام عمال فيردي للسيراميك بالسويس للمطالبة بصرف الأرباح والبدلات السنوية‎

دخل المئات من عمال شركة فيردى للسيرامك بمنقطة العين السخنة بالسويس، صباح اليوم، فى اعتصام مفتوح عن العمل داخل مقر الشركة للمطالبة بصرف الأرباح والبدلات والزيادة السنوية .

وقال عمال الشركة فى تصريحات خاصة إن إدارة الشركة أخلت بالاتفاق المبرم معهم المتعلق بصرف جميع مستحقاتهم والبدلات والأرباح، وأنهم فوجئوا خلال الأيام الماضية بقرارات من الشركة بوقف صرف بدلات العاملين الخاصة بالمواسم والأعياد وكان آخرها عيد شم النسيم ولم يتم صرفها للعاملين حتى الآن .

أضاف عمال الشركة ، أن مطالب العاملين ممثلة فى بدل طبيعة عمل وبدل مخاطر 200 جنية، و صرف بدل ورادى بواقع 15 جنية وزيادة 10 % من الأجر الشهرى تضاف إلى راتب العامل اعتبارًا من شهر يناير من كل عام، وصرف الأرباح شهر من الأجر الشهري، وصرف قيمة 15 يوم من الأجر الشهرى موزعة على ثلاث دفعات ترتبط بالمواسم والمناسبات فى الدولة .

ناشد العمال وزارة القوي العاملة بالتدخل وتنفيذ قانون العمل وحماية العمال بصرف حقوقهم المالية المستحقة .