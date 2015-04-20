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مباحث المنوفية تكشف سر اختفاء طالبتين الثانوية ببركة السبع‎

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مباحث المنوفية تكشف سر اختفاء طالبتين الثانوية ببركة السبع‎ مباحث المنوفية تكشف سر اختفاء طالبتين الثانوية ببركة السبع‎

صورة أرشيفية

كشفت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، عن سر اختفاء طالبتين الثانوية العامة بقرية كفر هلال مركز بركة السبع بأنهم تركا منزلهما بكامل إرادتهم والسفر للقاهرة لقضاء عطلة بسبب الضغوط النفسية والحالة السئية التى يمرون بها لقرب امتحانات الثانوية العامة.

وأكد الرائد محمد الضبع، رئيس مباحث بركة السبع، أن الطالبتين استأجرا شقة بالقاهرة، وتم تحديد مكانهما عن طريق الهاتف المحمول وهم الآن فى طريق عودتهما إلى منزلهم ولا توجد أى شبهه للاختطاف مثلما أكد أهالى القرية أمس بعد قيامهم بقطع الطريق الزراعى لعدة ساعات.

يذكر أن العشرات من أهالى قرية كفر هلال التابعة لمركز بركة السبع بالمنوفية قطعوا طريق (القاهرة-الأسكندرية) الزراعى بمدخل مدينة بركة السبع فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين بسبب قيام مجهولين باختطاف طالبتين فى الصف الثالث الثانوى وطلبوا فدية من أهاليهن حسب قولهم.

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