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تونس تفكر جديا فى إقامة سياج إلكترونى على طول حدودها مع ليبيا

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تونس تفكر جديا فى إقامة سياج إلكترونى على طول حدودها مع ليبيا تونس تفكر جديا فى إقامة سياج إلكترونى على طول حدودها مع ليبيا
أعلن مسؤول فى وزارة الداخلية التونسية اليوم الاثنين أن تونس تفكر جديا فى اقامة سياج الكترونى على طول حدودها الشرقية مع ليبيا التى تعصف بها الفوضى ونزاعات المليشيات المسلحة.

وقال كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن رفيق الشلى أن تونس تنكب على التفكير الجدى خلال هذه المرحلة فى دراسة مشروع يهدف إلى حماية الشريط الحدودى مع ليبيا عبر إقامة سياج الكترونى ذكى للتصدى لخطر الجماعات الإرهابية.

وأضاف الشلى فى تصريح لإذاعة (شمس اف.ام) الخاصة "قريبا سينطلق تطبيق مشروع مراقبة الكترونية لحماية الحدود لأن العنصر البشرى غير كاف".

ودفعت وزارتا الدفاع والداخلية بتعزيزات امنية على طول الحدود الشرقية اضافة إلى حزمة من الاجراءات تحسبا لتسلل عناصر متطرفة او تسريب أسلحة للخلايا الناشطة فى تونس والمتمركزة فى الجبال والمرتفعات.

وأوضح الشلى أن الوزارة تعمل على اشراك السكان فى المناطق الحدودية للتصدى لأشكال الجريمة والوقاية منها.

وكانت الأجهزة الأمنية كشفت فى مارس الماضى عن عدد من المخابئ التى تضم عددا كبيرا من الأسلحة جنوب تونس من بينها قذائف (ار.بى.جى) وأسلحة كلاشينكوف والغام أرضية مضادة للمدرعات.

وقالت الداخلية أن الأسلحة مهربة من ليبيا وكان يخطط لنقلها إلى مسلحى كتيبة عقبة ابن نافع المتمركزة فى مناطق جبلية غرب البلاد.
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