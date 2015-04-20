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بوتين يدعو العاهل السعودى لزيارة روسيا..والملك يشكره على موقفه تجاه اليمن

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بوتين يدعو العاهل السعودى لزيارة روسيا..والملك يشكره على موقفه تجاه اليمن بوتين يدعو العاهل السعودى لزيارة روسيا..والملك يشكره على موقفه تجاه اليمن
دعا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لزيارة روسيا، خلال اتصال هاتفى، بالإضافة إلى بحث الأزمة فى اليمن.

وقالت وكالة "تاس" الروسية إن الكرملين أعلن فى بيان له على صفحته الإلكترونية أن الاتصال قام به الجانب السعودى، وقيّم الملك سلمان عليّا الجهود التى تبذلها روسيا من أجل تطبيع الأوضاع المتأزمة فى اليمن.

وأضاف العاهل السعودى أنه يعرب عن امتنانه لروسيا على موقفها لدى تصويت مجلس الأمن الدولى فى 14 أبريل على قرار 2216 حول اليمن.

وأضاف المكتب الصحفى للرئاسة الروسية أن كلا الطرفين أعربا عن استعدادهما لتعميق التنسيق بين روسيا والمملكة العربية حول قضايا الأجندتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى إعراب الجانبين عن توجههما نحو تطوير التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات.


>-جيروزاليم بوست: بوتين يوجه صفعة لإسرائيل بتوريده صواريخ إس-300 لإيران
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