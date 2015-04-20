بالصور.. انطلاق مهرجان الألعاب البيئية والشعبية السادس بجامعة سوهاج‎

تحت شعار “بأيدينا يا مصر هنبنيكى”، انطلق على أرض ملاعب جامعة سوهاج اليوم، مهرجان الألعاب البيئية والشعبية السادس الذي تنظمه جامعة سوهاج في الفترة من 19-21 إبريل الجاري، بحضور الدكتور نبيل نور الدين عبد اللاه، رئيس الجامعة، والدكتور صفا محمود السيد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأحمد الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ولفيف من عمداء الكليات العملية والنظرية، ووفد ممثل عن وزارة البيئة .

وانطلق المهرجان عندما قام رئيس الجامعة بإيقاد شعلة المهرجان، معلنًا عن افتتاح فعالياته، حيث تم استعراض طابور العرض بمشاركة 16 جامعة ومعهد عالي، وقال نور الدين في كلمته إن مهرجان الألعاب الشعبية والبيئية أصبح تنظيمه قاصرًا وحصريًا على جامعة سوهاج، للمرة السادسة على التوالي، مما يؤكد المكانة المرموقة التي احتلتها الجامعة بين الجامعات المصرية المختلفة، مشيرًا إلى أن المهرجان يهدف إلى إحياء الألعاب الشعبية والبيئية والتراثية القديمة والمحافظة عليها من الاندثار.

وأضاف رئيس الجامعة أن الأمر الذي يهمه من تنظيم مثل هذه المهرجانات أن شباب الجامعات المصرية بخير، موضحًا أن المهرجان حمل رسالة تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسى تؤكد له أننا خلفك ومعك لبناء الوطن وتنميته ودحر الإرهاب الجبان، وقد اختتم رئيس الجامعة كلمته مرددًا ثلاث مرات عبارة تحيا مصر، حيث رددها خلفه طلاب الجامعات المشاركة وسط جو من السعادة والسرور.

ومن جانبه قال الدكتور صفا محمود السيد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن 16 جامعة ومعهد عالي بالتعاون مع الاتحاد المصري الرياضي للجامعات، شاركوا في المهرجان منهم جامعة أسيوط، والسادات، والقاهرة، وبنها، والمنيا، والزقازيق، وحلوان، وجنوب الوادي، وطنطا، وقناة السويس، والمعهد العالي للكمبيوتر، والخدمة الاجتماعية، بالإضافة إلى جامعة سوهاج المضيفة .

وقال اسماعيل الظهري، مدير عام رعاية الشباب المركزية، إن هناك العديد من الألعاب البيئية والشعبية التي يتنافس فيها طلاب الجامعات المشاركة منها لعبة السبع بلاطات، وشد الحبل، والطبق الطائر، وشد العصا، والتحطيب، والحكشة، مشيرًا إلى أن كل جامعة أوفدت 10 طلاب كممثلين لها في هذا المهرجان الشعبي الكبير من أجل توطيد العلاقات الاجتماعية بين شباب الجامعات المختلفة، وإحياء التراث، والفولكولور الفني، والشعبي القديم .

و قام رئيس الجامعة ووفد من وزارة البيئة وممثلين عن الطلاب والعاملين بالجامعة، بزراعة أول شجرة ظل بجامعة سوهاج من ضمن 200 شجرة من أجود أنواع شجر الظل، مقدمة كهدية من لجنة الشباب بوزارة البيئة، بالإضافة إلى عدد 15 حاوية لجمع القمامة سعة 240 لتر، من أجل أن ينعم طلاب جامعة سوهاج ببيئة صحية آمنة خالية من التلوث .