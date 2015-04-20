حفل عشاء لـ 120 ​ سائحًا من ​مسئولي شركة “ترافل تريلز” ببهو معبد الأقصر

أقامت سلطات محافظة الأقصر، مساء الأحد، حفل عشاء لـ 120 من مسئولي الشركة السياحية العالمية ترافل تريلز ببهو معبد الأقصر بحضور المحافظ محمد بدر وسامى محمود رئيس هيئة تنشيط السياحة.

كان مسئولي الشركة السياحية العالمية ترافل تريلز قد وصلوا إلي محافظة الأقصر ، الأحد، قادمين من أسوان على متن أحد المراكب العائمة لزيارة المناطق الأثرية بالمحافظة.

الجدير بالذكر ان الشركة تعمل فى اكثر من 100 دولة ولها اكثر من 22 مكتب على مستوى العالم وتقدم رحلات لاكثر من مائة الف سائح على مستوى العالم سنويا وهى من كبرى الشركات السياحية فى كندا وامريكا.