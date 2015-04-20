بالصور.. حفل ختام الأنشطة الطلابية لمدارس المجمع التعليمي للغات‎

شهد المهندس أبو السعود جهلان، السكرتير العام لمحافظة الاسماعيلية، نيابةً عن اللواء يس طاهر، محافظ الاسماعيلية، مراسم حفل ختام الأنشطة الطلابية لمدارس المجمع التعليمى للغات، بحضور المهندس جمال عمار، المدير العام للمجمع، والأستاذ رضا حسام الدين إبراهيم، مدير عام المدارس الرسمية بالمجمع، وذلك بالمسرح الكبير بالمجمع، وفى حضور حشد كبير من أولياء أمور الطلاب، والأساتذة، والمشرفين على العملية التعليمية، وقد تضمن برنامج الحفل تقديم عروض فنية وغنائية لطلاب مدارس المجمع بمختلف المراحل التعليمية، وتقديم مجموعة من الاستعراضات للأغانى الوطنية وأوبريتات وفقرات شعرية.

وقام السكرتير العام فى بداية الاحتفال بافتتاح المعرض الخاص بمنتجات الطلاب من الأعمال الفنية، واللوحات، والأشغال اليدوية .

وأكد السكرتير العام للمحافظة، على أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لا تألو جهدًا فى دعم كافة الأنشطة المدرسية والطلابية التى تشكل شخصية الطالب وتصنع أجيال المستقبل .