الرسم بالخرز ورشة لذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة الأقصر

يقيم قصر ثقافة الطفل التابع لفرع ثقافة الأقصر، برئاسة فضل الله هاشم، ورشة فنون تشكيلية بعنوان الرسم بالخرز في الفترة من 19 حتى 21 إبريل 2015، بجمعية على خطى الحبيب لذوى الاحتياجات الخاصة .

صرح علاء محمد، مدير القصر أن الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة في الفترة الأخيرة يرجع لدورهم في الريادة المجتمعية خاصة بعد وجود مبرمجين وأساتذة جامعات من ذوى الاحتياجات الخاصة، فربما وجدنا منهم فنان تشكيلى أو موهبة فذة نرعاها فنيًا وثقافيًا .

وصرح الباحث سعد فاروق، رئيس الإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافي، أن ذوى القدرات الخاصة قدوة للكثير من الأصحاء، فمن الأصحاء من يكون معاق وعاجز عن تقديم أى دور نافع للمجتمع .