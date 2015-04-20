ضبط مطلوب أمنيًا بحوزته كيلو هيروين بالشرقية

وجهت مكافحة مخدرات بلبيس بالشرقية، اليوم، ضربة قاسمة لأخطر أباطرة الهيروين بقرية الرويسات، بضبط "بسام أبوعدنان"، والمطلوب من قبل الأمن العام، والسابق اعتقاله مرتين واتهامه فى العديد من قضايا المواد المخدرة، وبحوزته كيلو من مخدر الهيروين الخام، تم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة بإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب.



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المتهم

وكانت معلومات سرية قد توافرت لدى الرائد محمد صلاح النحال، رئيس مكافحة مخدرات مكتب بلبيس، عن قيام "بسام.س.ص" شهرته "بسام أبو عدنان"، 32 سنة، ومقيم عزبة الرويسات، مركز بلبيس، مسجل خطر على الأمن العام تحت رقم 3086 فئة ب مخدرات، بترويج كمية من مخدر البانجو بدائرة المركز.



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المضبوطات

وبعد إذن نيابة بلبيس العامة بمعرفة هانى كيلانى، والمستشار أحمد سعيد، رئيس النيابة، والتحريات السرية التى أكدت صحة المعلومة، تمكنت قوة من مكافحة المخدرات برئاسة الرائد محمد صلاح النحال وقوة مكتبه، بالتنسيق مع النقيب محمد الخطيب معاون المكتب، وبإشراف العقيد محمد هلال رئيس مكافحة مخدرات الشرقية، والعميد عاطف مهران مدير إدارة البحث الجنائى بالشرقية، من ضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الهيروين المخدر تزن كيلو تقريبًا، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر رقم 22899 جنايات بلبيس.

وبالعرض على هانى كيلانى، وكيل نيابة بلبيس، قرر حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم سبق اتهامه فى العديد من قضايا الاتجار بالمواد المخدرة، وتم اعتقاله مرتين، وتبين أنه خطر على الأمن العام، وأن جميع أفراد عائلته محبوسين بتهمة الاتجار فى مواد مخدرة.