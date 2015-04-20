أب يعذب ابنه الرضيع لرفضه الإنجاب بالشرقية.. والنيابة تحيله لمحاكمة عاجلة

قرر المستشار أحمد دعبس، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، إحالة أب عذب نجله الرضيع عمره شهرين لرفضه الإنجاب من زوجته الثانية، فى محاكمة عاجلة إلى محكمة جنايات الزقازيق، بتهمة الشروع فى القتل.

وكان اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من الرائد أحمد نصار رئيس مباحث مركز أبوحماد، يفيد بتلقيه بلاغًا من "نسمة.ع.ال" 29 سنة ربة منزل ومقيمة بأبوحماد، تتهم زوجها "ف.ع.ن" بمحاولة قتل طفلها "على" لعدم رغبته فى الإنجاب منها كونها الزوجة الثانية، وتحرر المحضر رقم 2411 لسنة 2015 جنايات أبو حماد.

وتبين من أقوال الزوجة أنها الزوجة الثانية، للمتهم وأنه لم يرغب فى الإنجاب، وعندما وضعت الطفل حاول التخلص منه بعد شهرين من ولادته.

وأضافت الزوجة أنها دخلت غرفة نومها وجدت زوجها قد بطح الطفل أرضًا لمحاولة الوقف عليه، لينهى حياته، ولكن الله كتب للطفل عمرًا جديدًا، ولكنه أصيب بكسور بالضلوع وفقرات الظهر، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة الأب "الهارب" إلى محكمة الجنايات.