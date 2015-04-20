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مصدر أمنى: النقيب أحمد عبد السلام هو الشهيد الـ12 بدفعته

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أفاد مصدر أمنى، لـ"اليوم السابع"، أن الشهيد النقيب أحمد عبد السلام، 24 عامًا، والذى استشهد اليوم جراء انفجار فى مدرعة نتيجة قيام بعض العناصر الإرهابية بزرع عبوة ناسفة فى طريق القوات بشمال سيناء، يعد الشهيد رقم 12 من شهداء دفعته، التى قدمت من أبطالها شهداء الوطن بعد ثورة 25 يناير.

وسوف تشيع الجنازة من مسجد سيدى زويل بمدينة منوف مسقط رأس الشهيد فى جنازة عسكرية.

يذكر أن اللواء خالد شعيب محمود، مدير الحرب الإلكترونية، قام وبرفقته اللواء عصمت مراد، مدير الكلية الحربية، منذ 13 يومًا بتكريم أسر 11 ضابطًا بالدفعة "103"حربية، بمقر الحرب الإلكترونية. لكونها أكثر دفعة قدمت شهداء للوطن، حيث قدمت 11 ضابطًا فداءً للوطن، أثناء تأدية واجبهم الوطنى المقدس، الذين عاهدوا الله والشعب المصرى عليه، بشمال سيناء. واستشهد الضباط خلال الهجمات الإرهابية على المواقع العسكرية والشرطية.

النقيب أحمد عبد السلام مع صديقه الشهيد النقيب أحمد فؤاد -اليوم السابع -4 -2015
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النقيب أحمد عبد السلام مع صديقه الشهيد النقيب أحمد فؤاد

صورة للشهيد أحمد عبد السلام -اليوم السابع -4 -2015
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صورة للشهيد أحمد عبد السلام

صورة أخرى للشهيد -اليوم السابع -4 -2015
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صورة أخرى للشهيد


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