إثيوبيا تعلن الحداد ثلاثة أيام بعد مقتل مواطنيها فى ليبيا على أيدى داعش

أعلنت الحكومة الإثيوبية الحداد ثلاثة أيام بعدما تأكد مقتل العديد من المحتجزين الإثيوبيين فى ليبيا على أيدى داعش ، بعدما بث التنظيم تسجيلا مصورا لعملية القتل أمس الأحد.

وقالت الحكومة فى بيان اليوم الاثنين أن أيام الحداد ستبدأ غدا الثلاثاء وخلال تلك الفترة سيتم تنكيس علم البلاد الوطنى.

وقال البيان أن نواب البرلمان الإثيوبى سيجتمعون الثلاثاء لمناقشة عملية القتل ودراسة الرد.

ويظهر تسجيل مصور، مدته 29 دقيقة ويعتقد أن تنظيم داعش من قام ببثه، ما لا يقل عن 35 إثيوبيا مسيحيا احتجزوا فى ليبيا وهو يقتلون رميا بالرصاص أو تقطع رؤوسهم من قبل المتطرفين.

وقال رضوان حسين، وهو متحدث باسم الحكومة الإثيوبية، أمس الأحد إنه يعتقد أن الضحايا كانوا مهاجرين إثيوبيين يحاولون الوصول إلى أوروبا.

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