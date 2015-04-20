موجز الصحافة العالمية: عام 2015 الأشد فتكا للمهاجرين غير الشرعيين

ألقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، الاثنين، الضوء على أزمة الهجرة غير الشرعية، واهتمت صحيفة "الجارديان" البريطانية بأزمة غرق المهاجرين فى البحر المتوسط، وقالت إن المخاطر التى تواجه المهاجرين من إفريقيا والشرق الأوسط الذين يحاولون الذهاب إلى أوروبا عبر البحر المتوسط قد تأكدت مرة أخرى مع غرق سفينة تحمل على متنها حوالى 700 شخص، يُخشى وفاتهم.

بينما قالت صحيفة التايمز فى افتتاحيتها إن عشرات المسيحيين الإثيوبيين الذين قتلوا فى ليبيا على يد عناصر تنظيم داعش، هم آخر ضحايا توسع عهد الإرهاب فى الشرق الأوسط.

وفى رسالة له عبر النيويورك تايمز، قال وزير الخارجية الإيرانى، جواد ظريف، إن بلاده تضع تأسيس علاقات طيبة مع جيرانها فى المنطقة على رأس أولوياتها. مشيرا إلى أن القضية النووية كانت من أعراض، وليس سبب، عدم الثقة والصراع.

بينما عرضت كاتدرائية تورينو اليوم قطعة من القماش يعتقد أنها جزء من القماش الذى تم لفه على جسم المسيح فيما يعرف بـ"كفن المسيح". وظلت قطعة قماش الكتان المثيرة للجدل، والتى يبلغ طولها 4.42 متر وعرضها 1.13 متر، محفوظة فى كاتدرائية القديس يوحنا المعمدان فى تورينو منذ القرن السابع عشر.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن اليابان التى تواجه انخفاضا شديدا فى عدد سكانها، مع تقلص عدد المواليد وارتفاع نسبة كبار السن، تعانى من تقلص عدد الأطفال فى المدارس حتى أن واحدة من تلك المدارس يوجد بها ستة أطفال فقط.

وفى الشأن الإسرائيلى، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الأجهزة الاستخباراتية العليا فى إسرائيل وهما جهازى الموساد والشاباك تتفشى فيهما فضائح أخلاقية كبيرة تتمثل فى تحرش ضباط كبار بالجهازين بموظفات داخل الجهازين.

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