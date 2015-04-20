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طائرات عاصفة الحزم تقصف مخازن صواريخ حوثية قرب صنعاء

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طائرات عاصفة الحزم تقصف مخازن صواريخ حوثية قرب صنعاء طائرات عاصفة الحزم تقصف مخازن صواريخ حوثية قرب صنعاء
ذكر قناة العربية نقلا عن مراسلها فى اليمن، أن غارات عاصفة الحزم استهدفت مخازن أسلحة وصواريخ للانقلابيين الحوثيين فى أحد جبال منطقة فج عطان.

واستهدفت الضربة الجوية قرب المخزن قاعدة صواريخ ما تسبب فى أكبر انفجار قرب صنعاء، منذ أكثر من ثلاثة أسابيع من بداية ضربات عاصفة الحزم.

ويأتى ذلك بعد 24 ساعة، من إعلان الناطق الرسمى لقوات التحالف العميد ركن أحمد عسيرى عن بدء المرحلة الثانية للغارات الجوية، إذ تهدف إلى دك الحركات العملياتية للميليشيات، وحماية المدنيين، ومواصلة العمليات الإنسانية والإغاثية.


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