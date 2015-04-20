مجلس الوزراء يوافق على قرض من الحكومة اليابانية بمبلغ 5,854 مليار ين

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الاثنين على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتى جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن قرض مقدم من الحكومة اليابانية للحكومة المصرية، لتنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة، بمبلغ 5.854 مليار ين يابانى، والموقعة فى شرم الشيخ بتاريخ 14/3/2015.

ويأتى الاتفاق على هذا القرض فى إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادى بين جمهورية مصر العربية واليابان، ودعم جهود التنمية فى جمهورية مصر العربية، وتقضى الخطابات المتبادلة بأنه سيتم إتاحة القرض بمقتضى اتفاق يتم ابرامه بين حكومة جمهورية مصر العربية ووكالة اليابان للتعاون الدولى "جايكا" بعد موافقة الأخيرة على جدوى المشروع، بما فى ذلك الاعتبارات البيئية ذات الصلة، وذلك لتحديد أحكام وشروط تقديم القرض وإجراءات استخدامه.

ويستخدم القرض فى سداد مدفوعات تتم بواسطة الجهة المصرية المنفذة لموردين ومقاولين واستشاريين، أو أى منهم من دول المنشأ المصرح بالتعامل معها، وذلك طبقاً للعقود التى يتم إبرامها معهم لشراء المنتجات والخدمات ( أو أى منهما) المطلوبة لتنفيذ المشروع، بشرط أن تكون هذه المشتريات قد تمت فى دول المنشأ المصرح بالتعامل معها لمنتجات أنتجت فى هذه الدول، وخدمات وردت منها أو أيهما.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية الهندسية المنعقدة بتاريخ 8/4/2015، بشأن الاسناد بالأمر المباشر، وكذا زيادة أوامر الإسناد، وكانت هذه المشروعات الموافقة على إسناد تنفيذ أعمال مشروع الصرف الصحى لقرية صنصفط – مركز منوف – محافظة المنوفية ، و الموافقة على إسناد تنفيذ أعمال مشروع المرحلة الرابعة من الخط الثالث 4B للأجزاء العلوية وورشة العمرة الجسيمة من محطة النزهة 2 وحتى محطة عدلى منصور بطول 6.36كم ، والموافقة على زيادة قيمة أمر اسناد مشروع شبكات انحدار ومحطات رفع وخطوط طرد الصرف الصحى لمدينة السنطة – محافظة الغربية

>كما تم الموافقة على زيادة قيمة أمر اسناد مشروع شبكات مياه الشرب والخزانات الخاصة بها لمحطة مياه مدينة الحامول والقرى التابعة لمركزها، ومدينة بلطيم وقرى مركز البرلس – محافظة كفر الشيخ ، والموافقة على زيادة قيمة أمر اسناد مشروع صرف صحى سمادون – مركز أشمون – محافظة المنوفية ، والموافقة على زيادة قيمة أمر اسناد مشروع صرف صحى قرية دماط – مركز قطور – محافظة الغربية ، والموافقة على زيادة قيمة أمر اسناد مشروع الصرف الصحى لمدينة بلطيم – محافظة كفر الشيخ، والموافقة على تعديل بعض الشركات المسند اليها تنفيذ الخطة القومية للطرق من الجهاز المركزى للتعمير، نتيجة اعتذار بعض الشركات عن عدم العمل ،والموافقة على إسناد تنفيذ اعمال توريد وتركيب مواسير صلب قطر (2600مم) بسمك 22مم وذلك بإجمالى أطوال 4.5 كم شاملة أعمال الفك وإعادة التركيب وإعادة الشىء لأصله، وذلك لتغذية مدينة القاهرة الجديدة.

كما وافق مجلس الوزراء على إسناد الأعمال الإضافية والبنود المستجدة بمشروع إنشاء محطة رفع واو بجنوب السودان إلى شركة المقاولون العرب، وذلك بقيمة مقدارها 931 ألف دولار، واستخدام مبلغ مليون جنيه المتاحة حاليا بميزانية قطاع مياه النيل تحت بند عملية تطهير المجارى المائية ببحر الغزال بجنوب السودان فى تمويل العملية.

وتجدر الاشارة الى أن مشروع إنشاء محطة رفع واو بجنوب السودان يعد من المشروعات الجارى تنفيذها بجنوب السودان بناء على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2006 بين مصر وحكومة جنوب السودان، والتى تنص على تقديم مصر منحة قدرها 26.6 مليون دولار لحكومة جنوب السودان لمدة ست سنوات، لتنفيذ حزمة من مشروعات التعاون الثنائى الفنى فى مجال الموارد المائية بين الدولتين.