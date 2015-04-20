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النيابة تستعجل تحريات"الآداب" فى 4 بلاغات تتهم "صافيناز" بالتشهير بفندق

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النيابة تستعجل تحريات"الآداب" فى 4 بلاغات تتهم "صافيناز" بالتشهير بفندق النيابة تستعجل تحريات"الآداب" فى 4 بلاغات تتهم "صافيناز" بالتشهير بفندق
استعجل أحمد خطاب مدير نيابة العجوزة، برئاسة المستشار أحمد دبوس رئيس النيابة تقارير الخبراء، وتحريات مباحث الآداب العامة فى 4 بلاغات تتهم الراقصة صافيناز بالتشهير بأحد الفنادق الشهيرة فى الجيزة، وذلك أثناء استضافتها فى برنامج العاشرة مساء الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى.

استمعت النيابة إلى أقوال الشاكين وهم مالكة الفندق وعماله ومالك كازينو الفندق وعماله فى اتهامهم للراقصة بالتشهير بهم خلال استضافتها ببرنامج العاشرة مساء على قناة دريم 2.

واتهم مقدمو البلاغ المشكو فى حقها بأنها قالت خلال اللقاء على الهواء مباشرة إن الفندق يقدم أعمالا مشبوهة ومنافية للآداب العامة، وأن القائمين عليه طلبوا منها ممارسة الرذيلة فرفضت.

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مصر 365