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أوكرانيا تعلن وجود أبو بكر البغدادى زعيم "داعش" على أراضيها

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أوكرانيا تعلن وجود أبو بكر البغدادى زعيم "داعش" على أراضيها أوكرانيا تعلن وجود أبو بكر البغدادى زعيم "داعش" على أراضيها
أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية فى محافظة أوديسا جنوب أوكرانيا عن وجود زعيم تنظيم "داعش" الإرهابى "أبو بكر البغدادى " على أراضيها، موضحة أنها تقوم بالبحث عن المواطن العراقى إبراهيم عواد إبراهيم على البدرى السامرائى والذى يلقب بـ"أبو بكر البغدادى".

وأوضحت الداخلية الأوكرانية فى بيان لها على موقعها الإلكترونى، اليوم الاثنين، أنه يوجد رجل يبلغ من العمر 45 عامًا يعتبر أحد قادة التنظيم الإرهابى "داعش" تقوم بالبحث عنه لوجوده على قائمة المطلوبين لـ"الإنتربول".

ودعت شرطة مدينة أوديسا الأوكرانية المواطنين بضخ المعلومات فوريًا عن تواجد قائد تنظيم داعش، والاتصال بالشرطة.


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