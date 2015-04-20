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شعبة المحمول: البيانات المضروبة لـ"الخطوط" سبب تفجيرات الإرهابيين

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شعبة المحمول: البيانات المضروبة لـ"الخطوط" سبب تفجيرات الإرهابيين شعبة المحمول: البيانات المضروبة لـ"الخطوط" سبب تفجيرات الإرهابيين
طالب حمد النبراوى رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، بإصدار فتوى تحريم استخدام الخطوط والتى أطلق عليها "خطوط الدم"، موضحا أن جميع الكوارث والانفجارات التى تحدث فى حاليا سببها خطوط المحمول المضروبة فى السوق المحلى ببيانات غير معروفة.

وأضاف النبراوى فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن السوق المحلى ملىء بالخطوط المجهولة البيانات، والسبب فى ضرب التجار لبيانات الخطوط، وتسجيل الخط الواحد لعدد كبير من البيانات لمستخدمين مختلفين، كما تمنح شركات المحمول لخروج الخطوط دون تسجيل للتجار، مما أدى إلى انفلات فى السوق المحلية ببيانات مضروبة يستخدمها الإرهابيون فى الانفجارات المتتالية على مستوى الجمهورية.

وطالب النبراوى بضرورة تدخل الجهات الرقابية لحل أزمة الخطوط "المضروبة" على الأرصفة، ومنع ضعاف النفوس من استخدامها فى الانفلات الأمنى.


>- تجار المحمول: الشركات الثلاث تبيع الخطوط من الباب الخلفى دون بيانات

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