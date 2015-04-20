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محلب يشارك فى القمة "الإفريقية- الآسيوية" بإندونيسيا الأربعاء المقبل

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محلب يشارك فى القمة "الإفريقية- الآسيوية" بإندونيسيا الأربعاء المقبل محلب يشارك فى القمة "الإفريقية- الآسيوية" بإندونيسيا الأربعاء المقبل
يشارك المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، الأربعاء المقبل، وحتى الجمعة 24 أبريل الجارى، بأعمال القمة الإفريقية الأسيوية بجاكرتا فى إندونيسيا، ويرافقه عدد من الوزراء، حيث من المقرر أن تتناول القمة عدد من القضايا على الساحة الدولية .

ومن المقرر أيضا أن يلقى رئيس الوزراء كلمة فى القمة حول ما تحرزه من تقدم على المستوى الاقتصادى والأوضاع الحالية بها، وسيعقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء عددا من اللقاءات الثنائية خلال القمة الأفريقية الآسيوية مع زعماء ورؤساء حكومات الدول الافريقية والاسيوية التى ستشارك فى القمة.


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