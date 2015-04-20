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الحكومة ترجئ العمل بالتوقيت الصيفى هذا العام

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الحكومة ترجئ العمل بالتوقيت الصيفى هذا العام الحكومة ترجئ العمل بالتوقيت الصيفى هذا العام
وافق مجلس الوزراء، في إجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، على إرجاء العمل بالقرار بقانون الخاص بتطبيق التوقيت الصيفي هذا العام، مع إجراء التعديل اللازم على القرار بقانون، بالإضافة إلى تكليف الوزراء المعنيين بإعداد دراسة علمية متكاملة لجدوى الإستمرار في تطبيقه من عدمه في الأعوام القادمة.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد كلف بإجراء إستطلاع للرأي بين المواطنين، حول تطبيق التوقيت الصيفي من عدمه، وأوضحت النتائج المختلفة لاستطلاعات الرأي التي تم إجراؤها زيادة نسبة المطالبين بإلغاء التوقيت الصيفي، كما أكدت وزارة الكهرباء أن وفر الكهرباء المتحقق من التطبيق ليس ذا تأثير ملموس.

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مصر 365

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