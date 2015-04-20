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الأهلي يتأكد من عدم حصول لاعبيه على كروت حمراء بعد المباراة

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الأهلي يتأكد من عدم حصول لاعبيه على كروت حمراء بعد المباراة الأهلي يتأكد من عدم حصول لاعبيه على كروت حمراء بعد المباراة

توجه علاء عبد الصادق مدير قطاع الكرة ووائل جمعة مدير الكرة بالأهلي لحكم ومراقب مباراة المغرب التطواني بعد نهايتها للتأكد من عدم إشهار البطاقة الحمراء في وجه أي من لاعبي الفريق.

وكان الحكم قد أخرج البطاقة الحمراء ليهدد بها لاعبي الأهلي بعد المباراة وخاصة حسام غالي الذين اعترضوا على قراراته.

وتأكد الثنائي عبد الصادق وجمعة من عدم حصول أي لاعب على الكارت الأحمر أو حتى إنذار.

الأهلي خسر مباراة الذهاب في دور الـ16 من مضيفه المغرب التطواني بهدف في الدقائق الأخيرة ليصبح الأهلي في حاجة للفوز بأكثر من هدف في مباراة الإياب بالقاهرة.

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