فوز جامعة سوهاج بالمركز الرابع فى بطولة الجمهورية لمصارعة الذراعين

فازت اللاعبة هاجر على بكلية التربية الرياضية، واللاعب عبد الكريم محمد بالشئون القانونية بجامعة سوهاج، بالمركز الرابع فى بطولة الجمهورية لمصارعة الذراعين، والتى أقيمت بالصالة المغطاة باستاد سوهاج الرياضى، صرح بذلك الدكتور نبيل نور الدين عبد اللاه، رئيس الجامعة.

حضر نهائى بطولة الجمهورية لمصارعة الذراعين أحمد الديب وكيل وزارة الشباب والرياضية، والمستشار زين الدين الهوارى، رئيس الاتحاد المصرى لقوة الذراعين، والدكتور محروس محمود عميد كلية التربية الرياضية، كما حضر هذه البطولة لفيف من أبطال العالم، منهم الكابتن جيهان مصطفى بطلة العالم فى اللعبة، والكابتن طارق الحداد رئيس منطقة سوهاج للقوة.

ومن جانب آخر، أكد أحمد الديب أن هذه البطولة تعد بجدارة بطولة القرن بالتعاون مع الاتحاد المصرى لقوة الذراعين، والتى تنافس فيها 470 لاعبا ولاعبة.

جدير بالذكر أن رئيس الاتحاد المصرى لقوة الذراعين قام بمنح رئيس الجامعة درع الاتحاد تقديراً لمشاركة الجامعة فى هذه البطولة.