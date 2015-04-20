وزير الشباب يحل مجلس إدارة مركز بشلا فى الدقهلية

قرر المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، حل مجلس إدارة مركز شباب بشلا مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة عام.إعلان - Ads إعلان - Ads
>-وزارة الشباب تعتمد قرار حل مجلس إدارة مركز شباب أبوطوالة بالشرقية
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جاء ذلك على خلفية عدم انعقاد الجمعية العمومية لمجلس إدارة المركز فى موعدها بتاريخ 30/9/2014 وكذلك عدم وجود كشوف معدة للعضوية ولعدم حضور أعضاء مجلس إدارة مركز الشباب وأعضاء الجمعية العمومية .
وشكل المجلس الجديد لحين انعقاد أقرب جمعية عمومية، والمجلس كالآتى: أسامة العوضى عبد الوهاب رئيسًا، طه إبراهيم الشرقاوى نائبًا، ورشا محمد عبد الوهاب وعبد الوهاب عبد الستار أبو النجا أعضاء فوق السن، وكل من: محمد عادل متولى وأمانى أحمد زمزم ومحمود مصطفى محمود أعضاء تحت السن.
>-وزارة الشباب تعتمد قرار حل مجلس إدارة مركز شباب أبوطوالة بالشرقية
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