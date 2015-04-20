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ختام الأنشطة الطلابية لمدارس المجمع التعليمى للغات بالإسماعيلية

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شهد المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، نيابة عن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، مراسم حفل ختام الأنشطة الطلابية لمدارس المجمع التعليمى اللغات، بحضور المهندس جمال عمار المدير العام للمجمع، ورضا حسام الدين إبراهيم مدير عام المدارس الرسمية بالمجمع، وذلك بالمسرح الكبير بالمجمع، وفى حضور حشد كبير من أولياء أمور الطلاب والأساتذة والمشرفين على العملية التعليمية.

السكرتير العام يشهد إبداعات أحد الطلبة -اليوم السابع -4 -2015
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السكرتير العام يشهد إبداعات أحد الطلبة


> وتضمن برنامج الحفل تقديم عروض فنية وغنائية لطلاب مدارس المجمع بمختلف المراحل التعليمية، وتقديم مجموعة من الاستعراضات للأغانى الوطنية وأوبريت وفقرات شعرية .

كما قام السكرتير العام فى بداية الاحتفال بافتتاح المعرض الخاص بمنتجات الطلاب من الأعمال الفنية واللوحات والأشغال اليدوية .
>المهندس جهلان يطالع خريطة من رسم أحد طلاب المجمع -اليوم السابع -4 -2015
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المهندس جهلان يطالع خريطة من رسم أحد طلاب المجمع

وأكد السكرتير العام للمحافظة، على أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لا تألوا جهداً فى دعم كافة الأنشطة المدرسية والطلابية التى تشكل شخصية الطالب وتصنع أجيال المستقبل .

ويستعرض منتجات الطلاب -اليوم السابع -4 -2015
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ويستعرض منتجات الطلاب

السكرتير العام والقيادات أثناء الاحتفال -اليوم السابع -4 -2015
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السكرتير العام والقيادات أثناء الاحتفال

أوبريت غنائى ضمن احتفالات الطلاب بختام الأنشطة -اليوم السابع -4 -2015
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أوبريت غنائى ضمن احتفالات الطلاب بختام الأنشطة


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مصر 365