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30 مايو..محاكمة سما المصرى ورئيس الزمالك فى بلاغات "سب وقذف"

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30 مايو..محاكمة سما المصرى ورئيس الزمالك فى بلاغات "سب وقذف" 30 مايو..محاكمة سما المصرى ورئيس الزمالك فى بلاغات "سب وقذف"
حددت محكمة جنح الدقى جلسة 30 مايو المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة كل من الراقصة سما المصرى، ورئيس نادى الزمالك، فى البلاغات المتبادلة بينهما السب والقذف.

وقال وحيد الكيلانى، محامى الراقصة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن النيابة العامة أحالت موكلته، ورئيس نادى الزمالك، للمحاكمة على خلفية تحقيقات أجرتها فى بلاغات متبادلة بينهما بالسب والقذف عبر وسائل الإعلام.
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