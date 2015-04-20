النيابة تقوم بعمل معاينة تصويرية لواقعة اغتصاب وقتل طفل طما

بدأت النيابة العامة منذ قليل بمركز شرطة طما بعمل معاينة تصويرية لواقعة اغتصاب طفل فى التاسعة من العمر وذبحه عقب ذلك وإلقاء جثته بترعة نجع حمادى دائرة المركز، وذلك وسط حراسة أمنية مشددة، وبحضور العميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال والرائد أحمد خلف رئيس مباحث مركز شرطة طما .

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغًا من اللواء نادر أبادير نائب المدير للشمال، يفيد بالعثور على جثة طفل طافية بترعة نجع حمادى دائرة مركز شرطة طما، وبالانتقال والفحص تبين الجثة تخص الطفل "عبد الرازق أ ع ح"، 9 أعوام، تلميذ ويقيم مدينة طما يرتدى ملابس كاملة، وبمناظرتها تبين أنها فـى حالة تعفن، وبها عدة طعنات بالرقية والصدر وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى.

وأشارت التحريات أيضا أن الطفل المتوفـى مبلغ بغيابه بتاريخ 7 أبريل الجارى، فـى واقعة المحضر رقم 1492 إدارى المركز لسنة 2015، عن بلاغ شقيقه محمد أ ع ح، 21 عامًا عامل ويقيم بذات الناحية، ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـى غياب شقيقه.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد أسعد الذكير مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال، وتمكن الرائد أحمد خلف رئيس مباحث مركز شرطة طما والنقباء الهيثم شاكر وحسام غلاب ورفعت الحلوجى وإسماعيل حسين وشريف مبارك معاونو المباحث من كشف غموض الواقعة، حيث تبين أن وراء ارتكابها م ع م م 21 عاما وإ أ إ 19 عاما مبيض محارة، وم ف أ ع 20 عاما ميكانيكى، تم عمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة، أسفرت إحداها عن إلقاء القبض عليهم وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأشاروا إلى أنهم قاموا باستدراج الطفل من منزله لمنزل مهجور بناحية قرية كوم العرب دائرة المركز وقاموا بتناوب اغتصابه، وخوفا من افتضاح أمرهم فكروا فى التخلص منه وقاموا بطعنه عدة طعنات بالرقبة والصدر حتى فارق الحياة، وقاموا بإلقاء الجثة داخل ترعة نجع حمادى المجاورة للزراعات بعد قيامهم بإلباسه ملابسه معتقدين أن الأمر قد انتهى، تم تحرير محضر ملحق بالمحضر الأصلى وتجرى النيابة العامة الآن التحقيق معهم فى الواقعة وإصدار قرارا بحبسهم.