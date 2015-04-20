رفع جلسة محاكمة مرسى و10 آخرين بالتخابر مع قطر لإصدار القرار

رفعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد ‏مرسى و10 من أعضاء تنظيم الإخوان، فى اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات ‏صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر لإصدار القرار.

وطالب المحامى "خالد بدوى" قبل رفع الجلسة بإخلاء سبيل "أحمد إسماعيل" المتهم فى القضية لظروفه الصحية وأوضح بدوى أن "إسماعيل" دخل فى إضراب عن الطعام لامتناع إدارة السجن عن تنفيذ قرار المحكمة بخصوص تمكينه من مناقشة رسالة الماجيستير .

وأكد عضو فريق الدفاع أنه يعانى من أمراض بالقلب واضطرابات بالمخ واصفاً الزنزانة التى يقيم فيها بـ"غير الآدمية"، مشيراً إلى رسالة الماجيستير التى يود مناقشتها تدور حول موضوع "أمراض السرطان".

>لتقوم المحكمة برفع الجلسة بعد ورود إليها معلومات حول أن ميعاد مغادرة المتهمين وفق الاحتياطات الأمنية قد حان الأمر الذى يمنع استمرار الجلسة.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان، بسكرتارية حمدى الشناوى وراضى رشاد.‏

وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسى وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.

كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولى قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه