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دفاع المحكوم عليهم فى"أحداث كرداسة": ننتظر الحيثيات للطعن على الحكم

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دفاع المحكوم عليهم فى"أحداث كرداسة": ننتظر الحيثيات للطعن على الحكم دفاع المحكوم عليهم فى"أحداث كرداسة": ننتظر الحيثيات للطعن على الحكم
قال أحمد غريب المحامى وأحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين فى قضية اقتحام وحرق قسم كرداسة، لـ"اليوم السابع" إن هيئة الدفاع تنتظر صدور حيثيات الحكم بإعدام 22 متهما اليوم والسجن المشدد 10 سنوات لـ"حدث" الذى من المنتظر أن تعد خلال شهر من تاريخ الحكم وفقًا لأحكام القانون، وعليها سيتم إعداد مذكرة لتقديمها إلى محكمة النقض للطعن على الحكم.

وأضاف "غريب"، أنهم سيعملون فور إطلاعهم على حيثيات الحكم على معرفة مواد القانون التى استند إليها فى إصداره على المتهمين ومقارنتها بوقائع مماثلة وتطبيقها على وقائع الدعوة وإعداد مذكرة .

كانت محكمة جنايات الجيزة قضت اليوم الاثنين بإعدام 22 متهما والسجن المشدد 10 سنوات للمتهم الـ 23 فى القضية رقم 11010 جنايات كرداسة لسنة 2013 .

- الجنايات تقضى بإعدام 22 متهما فى اقتحام قسم شرطة كرداسة
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