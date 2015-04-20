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التصالح مع ملهيين ليليين مقابل مليون جنيه فى قضية حيازتهما خمورًا مهربة

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التصالح مع ملهيين ليليين مقابل مليون جنيه فى قضية حيازتهما خمورًا مهربة التصالح مع ملهيين ليليين مقابل مليون جنيه فى قضية حيازتهما خمورًا مهربة
حددت الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى قيمة 68 زجاجة خمور مختلفة الأنواع والأحجام غير خالصة الرسوم الجمركية بمبلغ مليون و77 ألف جنيه يدفعها اثنان من الملاهى الليلية بالمهندسين و6 أكتوبر بعد أن حرزتهما منهما مباحث الآداب بشرطة السياحة وأبدى اصحاب الملهيين رغبتهم فى التصالح وعدم تحريك الدعوى الجنائية ضدهم.

كانت مباحث الآداب بشرطة السياحة ضبطت 174 قضية آداب ومخالفة داخل الملاهى الليلية والمنشآت السياحية بالقاهرة والجيزة منها 68 زجاجة خمور مستوردة مهربة وغير خالصة الرسوم الجمركية فى الحملات شنتها على مدار 48 ساعة وأحالت المتهمين إلى النيابة. جاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات اللواء مصطفى سلامة، مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، وبقيادة اللواء علاء السباعى، مدير مباحث السياحة، لتحقيق الانضباط فى المنشآت السياحية ومنع تجاوز مواعيد السهر. كانت البداية بتلقى العقيد أحمد كشك، رئيس مباحث الآداب، معلومات بوجود مخالفات مخلة بالآداب العامة داخل المنشآت السياحية والفنادق، وتمكن كل من المقدم أيمن حسن، والمقدم جاسر الزينى، والمقدم أحمد وربى، والرائد هيثم صقر، والرائد محمد الجوهرى، والرائد أحمد نجم، من ضبط 68 زجاجة خمور مستوردة غير خالصة الرسوم الجمركية مهربة من سداد الضرائب فى أحد الملاهى الليلية بالمهندسين وفناق شهير بأكتوبر.

كما تمكنت القوة من ضبط 106 مخالفات متنوعة داخل الملاهى المخالفة للشروط، والضوابط تضمنت تحرير محاضر بعدم الإخطار بوجود فقرات فنية وعدم وجود رخصة مديرين وعدم حمل شهادات صحية للعاملين، تحررت المحاضر اللازمة وإرسالها إلى جهات التحقيق.

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مصر 365